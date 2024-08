Zelenskõi kohtus USA senati delegatsiooniga

«Täna on siin lootusrikas. Siin on rohkem lootust, kui ma olen näinud ühelgi reisil, mil olen siin käinud. Läbimurre Kurskis sellel rindel on ajalooline. See on seismiline läbimurre. Hea uudis, suur uudis,» sõnas Blumenthal. Senaator toonitas, et suurim uudis on see, et Ukraina võitleb Venemaaga Venemaa territooriumil.