Zelenskõi sõnul tõi Kurski rünnak sõja Venemaale koju

«Me näeme, kuidas Venemaa tegelikult Putini valitsusaegadel liigub. 24 aastat tagasi oli Kurski katastroof – tema valitsemise sümboolne algus. Ja nüüd näeme, mis on tema jaoks lõpp. Ja see on ka Kursk. See juhtub alati nendega, kes põlgavad inimesi ja mistahes reegleid. Nüüd on sõda tulnud koju Venemaale,» rääkis Zelenskõi.