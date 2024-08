Naiselt peteti usutava valega välja tuhandeid eurosid

Põhja prefektuur vahendas, et esmaspäeval said nad teate juhtumist, kus Lasnamäel elava naise lauatelefonile helistas keegi nutuse häälega, rääkides, et ta sattus punase tule ajal teed ületades liiklusõnnetusse.

Naisele tundus, et helistajaks oli tema sõbranna Valentina ja ta väitis, et talle otsa sõitnud sõiduki roolis oli naisterahvas, kes on nüüd raskes seisundis haiglas.

Telefonis võttis suhtlemise üle vene keeles kõnelev mees, kes ütles Lasnamäel elavale naisele, et on asjaga tegelev advokaat. Ta väitis, et sõidukijuhi operatsiooni jaoks on vaja sularahas 53 000 eurot.

Naine leidiski endalt 3000 eurot, mille ta «kullerile» üle andis. Juhtunu uurimiseks alustati kriminaalmenetlus.

Esmaspäeval kaotas kelmuses raha ka Jõgevamaa elanik. Politseisse pöördus Põltsamaa vallas elav naine, kes sai petturitelt telefonikõne ning edastatud pangalingi, millele vajutades ja oma andmed sisestades kaotas naine oma pangakontolt 620 eurot.

Kelmusjuhtumi täpsemaid asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.