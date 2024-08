Telefoni teel hullutatud naiselt peteti välja tuhandeid eurosid

Esmaspäeval sai Põhja prefektuur teate juhtumist, kus Lasnamäel elava naise lauatelefonile helistas nutuse häälega naine, kes ütles, et sattus punase tulega teed ületades liiklusõnnetusse. Naisele tundus, et helistajaks oli tema sõbranna Valentina.

Libasõbranna väitis naisele, et talle otsa sõitnud auto roolis olnud naine on nüüd raskes seisundis haiglas.

Seejärel võttis telefonitoru üle vene keeles kõnelev mees, kes ütles naisele, et on asjaga tegelev advokaat ja et autojuhi operatsiooni jaoks on vaja sularahas 53 000 eurot. Segadusse aetud naine andis kiiresti rahale järele tulnud «kullerile» ära kodus olnud 3000 eurot.