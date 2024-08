Financial Times kirjutab, et nende käes on venelaste salajased dokumendid, kus on peal Euroopas asuvad kohad, mida Venemaa võib tuumarakettidega rünnata. Võimalikud sihtmärgid iga Venemaa mereväe laevastiku jaoks asuvad suures osas Norras ja Saksamaal. Seal on ka mereväebaas Bergenis, samuti radariobjektid ja eriüksuste rajatised. Eestist on ära märgitud Pärnu.