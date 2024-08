Harku järves varitsevad suplejaid sinivetikad

Ohutu supluskogemuse tagamiseks on oluline veenduda vee puhtuses enne vette minekut. Kui vesi on muutunud silmaga nähtavate helveste tõttu kollakas-roheliseks, kalda äär on kaetud tiheda rohelise massiga, millel on kopituse lõhn, siis võib tegu olla sinivetikatega. Sinivetikate tõenäosus on veel suurem, kui vee värvi muutvad helbed on nii väikesed, et vette pistetud oksal püsima ei jää.