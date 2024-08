Tartu observatooriumi aastakalender kuulutab, et üksikuid tähti võib sadada juba juuli keskpaigas, aga tänavune meteoorisaju tippaeg oli just sel nädalal. Esmaspäeva hilisõhtu oli siin-seal uduloori all, aga nii mõneski paigas sai imetleda lummavat vaatepilti, kui taeva vallutasid virmaliste vaatemäng ja perseiidide tähesadu.