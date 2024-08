Ta lisas, et kui tekib vajadus kutsuda kiirabi, tuleb arvestada pika ootejärjekorraga.

«Oleme käinud uurimas, aga seal öeldakse - oodake»

Tallinna Kiirabi peaarsti Raul Adlase sõnul on kiirabil pealinnas ööpäevas ca 300 väljasõitu ning umbes pooled patsiendid tuleb viia haiglasse. PERHis tekkinud probleemist pole kiirabi siiani keegi informeerinud.

«Kiirabid viivad patsiendid haiglasse, aga jäävad praegu sinna kinni, ootele, kuna haiglasse sisse ei lasta. Oleme käinud uurimas, aga seal öeldakse - oodake,» kirjeldas Adlas tekkinud olukorda. Seetõttu ei saa kiirabibrigaadid uusi väljakutseid teenindada.

Tallinna Kiirabi informeeris probleemist ka terviseameti kriisiametnikku, aga ka sealt vastust mitme tunni vältel ei saadud.

«Seetõttu andsime pressiteate, et patsiendid oleksid kursis, et kiirabi ei jõua nendeni, sest nad seisavad praegu haigla ukse taga ja ootavad patsiendi üleandmise võimalust,» selgitas Adlas.

Terviseamet: see ei ole tavapärane olukord

Terviseameti kommunikatsioonijuhi Imre Kaasi sõnul anti kella 14 paiku päeval terviseameti staabivalvele teada, et PERHi on korraga toodud mitu raskes seisundis traumapatsienti ja selle tõttu on tekkinud kiirabidest järjekord.

«Mõnel korral aastas võibki tekkida (EMO-s) selline olukord, kus satub ühele ajahetkele suurem hulk raskeid patsiente, keda tuleb vastu võtta,» selgitas Kaas. «Tavapärane praktika haiglates on selline, et kui järjekord venib tundidepikkuseks, kui autosid on järjekorras mitu, siis seda ressurssi jaotatakse teiste haiglatega, patsiendid saadetakse edasi.»

Kaasi sõnul hetkel terviseameti staabivalve pole pidanud vajalikuks hakata patsiente teiste maakondade haiglatesse ümber paigutama.

«Täna kriisi tipphetkel oli PERHis ootel kaheksa kiirabibrigaadi ja kella 20.30 paiku kuus brigaadi,» ütles Kaas. «Tavapärane see kindlasti ei ole ja terviseamet homme suhtleb haiglaga ja vaatab, mis need põhjused olid.»

Ootel olnud patsiendid polnud Kaasi sõnul seotud mingi ühe konkreetse õnnetusjuhtumiga. Nende seas võib olla näiteks autoavariis kannatada saanuid, insuldihaigeid jne.

Tõrke tõttu ootasid PERHi patsiendid pea kolm tundi abijärjekorras

Põhja-Eesti Regionaalhaiglas (PERH) kohapeal viibinud Postimehe fotograaf Rasmus Rebase sõnul on olukord haiglas normaliseerumas.

«Osad inimesed on oodanud pea kolm tundi järjekorras, aga muidugi on ka neid, kes alles jõudsid haiglasse. Järjekorra pikkused on erinevad, näiteks läbivaatus toas oodatakse rohkem,» lausus Rebase.

Tema sõnul on üleüldine meeleolu haiglas murelik. «Inimesed on erinevate probleemidega haiglasse sattunud, mistõttu on meeleolu ka üsna kurb.»

Novak: see on erakordselt suure töökoormusega päev

Regionaalhaigla erakorralise meditsiini keskuse (EMO) juhataja dr Vassili Novak tõdes Postimehele, et teisipäeval kujunes EMO töökoormus erakordselt suureks. «Regionaalhaigla EMOsse saabus 8 «punase trauma» (st rasket ja kiireloomulist) patsienti, mis on ebatavaliselt palju. Nii EMO kui haigla valvemeeskond tegutseb võimekuse piiril. Samas pole olnud ega ole ohtu teenuse toimepidavusele, ja kõik kriitilist abi vajavad patsiendid on saanud ja saavad abi,» märkis Novak.

Kella 21 paiku oli Novaku sõnul normaalne töörežiim EMO-s taastunud.