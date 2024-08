Peretoetuste kärpimise detailid panid kired möllama

Tänavu maksis riik poole aastaga vanemahüvitisteks välja üle 171 miljoni euro, sotsiaalministeerium prognoosib aastaks kokku 394 miljonit. Vanemahüvitise lagi emadel praegu puudub, isadel on seatud aga üle-eelmise aasta kolmekordse Eesti keskmise palga peale – 4734 euroni.

Sotsiaalkaitseminister Riisalo on seni öelnud, et mõte liigub mitte maksmise aja lühendamise, vaid maksimummäära vähendamise suunas. Kuhu ülempiir on plaanis seada, polnud ta nõus avaldama enne augusti lõppu, kui ministeeriumitel kärpeplaanid koos.