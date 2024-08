Inimõiguste keskus asus kaitsma elamisloata jäetud ukrainlast

Lisaks valmistab keskusele muret see, et PPA sidus noormehe elamisloa taotluse läbivaatamata jätmise otsuse ilma igasuguse põhjenduse ja reaalse seadusliku aluseta väidetava tuvastamata ohuga Eesti julgeolekule.

«Eesti elanike turvalisus on ülioluline, kuid õiguskaitseorganid peavad seda tagades lähtuma seadusest ja iga inimese inimõigustest. Nende tagamiseks peab õigusriik toimima igas olukorras, ka keerulistel aegadel,» selgitas Kurik. «Praegu jäävad paljud sõjaväepiletita elamisloa taotlejad jokk-lõksu, kust nad omal jõul välja ei pääse.»

Ta lisas, et isegi kui noormehel oleks PPA nõutud dokument olemas, ei annaks see alust järeldusele, et talle elamisloa andmisega võib kaasneda oht Eesti riigi julgeolekule või avalikule korrale. Ukraina riigi vabaduse eest seismine ei ohusta Eesti riigi julgeolekut või avalikku korda.