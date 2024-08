Eesti kaitsevõimet hakkab tugevdama tehisaru

Kaitseministeeriumi üks eesmärke on edendada uute kaitsetehnoloogiate väljatöötamist Eesti kaitseväe jaoks ja tehisintellektil põhinevate lahenduste, sealhulgas tarkvaramääratletud rekke- ja löögivõimekuse võimaluste uurimist. Koostöö ettevõtte Eesti haru Helsing OÜ-ga on oluline osa sellest jõupingutusest, mis juhindub Eesti strateegilisest eesmärgist tugevdada riiklikku julgeolekut ja Eestisse tuua Euroopa juhtivaid kaitsetööstusettevõtteid. Ettevõte teeb tihedat koostööd Eesti tööstuspartneritega, et pakkuda tehisarul põhinevaid kaitsevõimekusi ja toetada otseselt ministeeriumi strateegilisi eesmärke.