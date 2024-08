POSTIMEHE PARNASS Karl August Hermann tegi Postimehest esimese eestikeelse päevalehe

Hermann koostas ja andis üksinda välja I köite eestikeelsest entsüklopeediast «Eesti Üleüldine teaduseraamat ehk Encyklopädia konversationi-lexikon». Ta oli kindlalt veendunud, et kultuurrahval peab olema omakeelne «teaduse magasiait» ning et rahvas on sellise olulise raamatu ilmumiseks valmis. Aastatel 1900–1904 ilmusid leksikoni nime all A-tähega algavad sõnad. Siis sai Hermannil raha otsa. Kuid siiski andis ta 1906. aastal välja veel ühe vihu B tähega algavate sõnade selgitusi.