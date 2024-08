Püüame mitte kärpida investeeringute valdkonda, kuna investeeringud on meil otseselt seotud majanduskasvuga. Kuna kärpima siiski peab, siis on minu eesmärk teha nii, et kärped ei puudutaks teehoiu valdkonda ja samuti nende asutuste kulutusi, mis aitavad hoida ja luua töökohti. Taristu on meie majanduse üheks mootoriks ja me teame, et selle potentsiaal on kordades suurem, kui meil tekib võimalus hoopis suurendada investeeringute mahtu. Seetõttu püüame teha nii, et kärped hakkavad puudutama eeskätt erinevaid toetavaid tegevusi, et nende mõju majandusele oleks võimalikult väike. Kuidas see tuleb välja, selgub eelarveläbirääkimiste käigus.