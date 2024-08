Eesti 200 juhiks kandideerib ka Hendrik Terras

Hendrik Terrase sõnul pidas oma meeskonnaga, erakonnakaaslastega ja perega nõu ning ühiselt otsustati, et ta kandideerib, kuna see on mõistlik. «Oleme oma meeskonnaga arutanud, kuidas peaksime liikuma edasi, sest praegune suund ilmselgelt ei ole hea ja viimase paari kuuga ei ole midagi ka paremaks läinud. Pigem on läinud halvemaks.»

Terras rääkis, et selleks, et erakond püsima jääks, on vaja see ümber pöörata. Ta märkis, et kohalike valimisteni on jäänud natuke üle aasta ja see on erakonna jaoks väga suur proovikivi. «Kui seal põrutakse, siis see ei tähenda erakonna tulevikule head ning selleks, et kohalikel valimistel võimalikult hästi esineda, tuleb erakonnale anda kindel suund, uus hingamine ja värske nägu. See mis meid siiamaani on toonud, see meid siit edasi ei vii,» ütles Terras.