Tallinna Kiirabi peaarst eilsest seisakust: viie tunni jooksul kaheksa rasket patsienti ei peaks olema mingi koormus

Regionaalhaigla erakorralise meditsiini keskuse juhataja Vassili Novak ütles kolmapäeval Postimehele, et teisipäeval oli erakordselt suur töökoormus, kuid rõhutas, et neil ei olnud kriisi. «Kriitiliste olukordade jaoks on haiglal vastav tegevuskava, mille käivitamiseks ei olnud eile alust.»