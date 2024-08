Tallinna Kiirabi peaarst eilsest seisakust: viie tunni jooksul kaheksa rasket patsienti ei peaks olema üldse mingisugune koormus

Ehkki eile olid PERHis tipphetkel ootel kaheksa kiirabibrigaadi ning ei jagatud infot, et millal seisak lõppeda võiks, siis rõhutatakse, et tegemist ei olnud kriisiolukorraga. Tallinna Kiirabi peaarst on üllatunud, et kaheksa rasket patsienti nii suurele haiglale koormust valmistas.