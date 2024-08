Kindlustaja: 40 protsenti sõidukikahjudest toimub parklates

Parklates tuleb meeles pidada, et parkimismajades on kõrguse piirang ja liiga kõrge masinaga ei saa parklasse siseneda. «Näiteks meenub üks juhtum, kus buss sõitis parkimismajja sisenedes laes olnud videosüsteemid sodiks. Samuti unustavad inimesed aeg-ajalt auto katusele paigaldatud asjad. Näiteks tuleb meelde olukord, kus juht unustas katusele kinnitatud rattad ja need ei mahtunud parkla uksest sisse ning said viga,» rääkis Lepvalts.