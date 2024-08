Üle 30 aasta raadioeetris kõlanud Nõmme Raadio viimane eetripäev on 16. novembril – päeval, kui varem väljastatud alaliste raadiolubade kehtivusaeg lõpeb. Nõmme Raadio alustas tegutsemist 1992. aasta sügisel, praeguseks levib see nii Tallinnas, Harjumaal kui ka internetis. Aga sügisest seda enam sagedusel 99,3 megahertsi ei kuule. Kas see otsus on sunduslik?