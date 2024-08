Biden ja Harris said julgeolekumeeskonnalt ülevaate Lähis-Ida kohta

Valge Maja hinnangul on mure Iraani võimaliku rünnaku ees Iisraelile endiselt suur.

USA välisminister Antony Blinken ja Katari peaminister šeik Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani hoiatasid enne seda Iraanile, äärmusrühmitusele Hamas ja Iisraelile suunatud pöördumises kõiki osapooli, et need ei kahjustaks Gaza relvarahuläbirääkimisi.

«Keegi ei tohiks seda konflikti eskaleerida. Oleme liitlaste ja partneritega teinud intensiivset diplomaatiat, et edastada see sõnum otse Iraanile. Me edastasime selle sõnumi otse ka Iisraelile,» ütles Blinken ajakirjanikele juba päev varem.