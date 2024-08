Elisa kontrollib Omniva nimel saadetud petusõnumeid

Kuigi Elisal on tehniline piirang, mis ei lase nende võrgust Omniva nimel õngitsussõnumeid saata, ei ole mobiiliside operaatoritel võimalik kasutada sarnast piirangut teiste operaatorite võrkudest tulevatele sõnumitele.

Elisa Eesti infoturbejuhi Mai Krafti sõnul kasutavad küberkurjategijad ära SMS-teenuse protokolli toimimise olemust. «Petturid leiavad välismaiseid operaatoreid või SMS-agregaatoreid, kelle kaudu saab massiliselt õngitsussõnumeid levitada. Elisa võrgus oleme rakendanud tehnilisi piiranguid, et Omniva nimel ei oleks võimalik õngitsussõnumeid saata, kuid kahjuks ei ole meil võimalik rakendada sarnast piirangut teiste operaatorite võrkudest tulevatele sõnumitele,» selgitas Kraft.

«Samuti ei ole operaatoritel võimalik piirata seda, mis nime teiste operaatorite võrkudest meie võrku saabunud sõnumitel kuvatakse ega teada, kas teiste operaatorite võrkudest teenusepakkujate nimel saadetavad sõnumid on päris või on õngitsussõnumid,» lisas ta.

Küll aga proovivad kõik operaatorid võimalikult kiiresti reageerida, et enda kliente rünnaku puhul kaitsta. Selleks on oluline, et kliendid ka operaatorit teavitaksid.