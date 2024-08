Autoomanike liit pöördus automaksu asjus õiguskantsleri poole

EAOLi juhatuse esimehe Priit Tammeraidi sõnul on mootorsõidukimaksu seadus otseses vastuolus põhiseaduse paragrahviga 32, mille kohaselt on igaühe omand puutumatu ja võrdselt kaitstud. «Tuhandetesse eurodesse ulatuv registreerimistasu ei ole juriidiliselt võetuna osa auto hinnast, kuid küll on inimese jaoks tegemist sõiduki lõppmaksumusega,» ütles Tammeraid, kelle sõnul tekitab registreerimistasu inimesele otsest varalist kahju näiteks kindlustusjuhtumi puhul.