Munakanade puurides pidamine võidakse keelata 2035. aastast

Ministeeriumil on ettepanek, et alates 2026. aastast ei tohi sisustada uusi munakanade pidamisruume või -kohti rikastatud puuridega.

«On oluline, et teeme loomade heaolu suunas reaalseid samme. Põhimõtteline otsus on meil ministeeriumis nüüd puurikanade kohta olemas. Tähtis oli kuulata ära ka ettevõtjate tagasiside, sest soovime viia muudatused ellu meie ettevõtteid ja toidujulgeolekut ülemäära kahjustamata. Mul on hea meel, et esitatud seisukohaga, milleks on puurikanade keelustamine 2035. aastaks, on ettevõtjad valmis kaasa tulema,» ütles regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman.