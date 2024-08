Eesti 200 sugemetega infotehnoloogid hakkavad hindama Pakosta välisvisiitide vajalikkust

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200) kohtus täna hommikul Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga (ITL). Kohtumisel lepiti kokku, et liit asub nüüdsest valideerima ministrite välisvisiite. Ministri sõnutsi on see seotud Eesti ekspordi edendamisega.