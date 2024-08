Psühhiaater: igal viiendal Eesti inimesel esineb ärevushäire risk

Ka äsja avaldatud TAI rahvastiku tervise aastaraamatus on välja toodud, et vaimse tervise häired on märkimisväärselt suurenenud noorte seas - ärevushäiretega, sealhulgas kohanemisraskustega ja depressiooni sümptomitega on möödunud aasta andmetel kimpus üle 900 lapse.

Psühhiaater Mari Järvelaid nentis, et kindlasti on vaimse tervise häirete sagenemise taga muutunud ühiskond. «Rahvusvahelised uuringud näitavad, et varasemaga võrrelduna on nn z-põlvkonna ehk nutiajastusse sündinute hulgas, seda sõltumata riigist, nii ärevushäirete kui depressiooni esinemissagedus kiire tõusutrendiga ning seda juba lapseeas. Evolutsioonis on ärevusel, hirmul ja muretsemisel oma oluline koht nii ellujäämiseks kui edukas olemisel. Kui see muutub aga püsivaks seisundiks, siis on see organismi kurnav. Nüüd on küsimus, kuivõrd kohanemisvõimeline on inimene kaasaegses, igal sammul ja eluetapil mugavusi ja infoküllust pakkuvas keskkonnas,» ütles Järvelaid.