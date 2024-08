Soome lennundusmuuseumi kuraatori Matias Laitineni sõnul ootab lennundusmuuseum, et Eesti ja Soome politsei teeksid esimesena võimalikud järgnevad sammud. Ta lisas, et maist alates, kui leiti esmalt vesilennuki OH-ALI ja seejärel Kaleva (registritunnusega OH-ALL) vrakk, on ta olnud pidevas suhtluses nii Peremehega kui Eesti muinsuskaitseameti allveearheoloogia nõuniku Maili Roioga.