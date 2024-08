SAATUSEAASTA 1944 Ameeriklased aitasid põgeneda eestlastel, kes olid nende liitlase Stalini vastased

Ameeriklaste WRB tegevus oli pinnuks silmas ka sovettidele, kelle tõenäoline algatus oli Rootsi punaväljaannete propagandakampaania «Balti fašistide» massilise Rootsi aitamise vastu. Süüdistusena pidi kõlama ka väide, et Rootsi ei aidati mitte Saksa-, vaid Nõukogude-vastased isikud. On väidetud, et WRB oli seega esimene liitlaste organisatsioon, keda Nõukogude pool süüdistas endavastases tegevuses. Sovette ärritas tõenäoliselt võimalus, et salaretkede kaudu võidakse nende vastu punuda luurevõrku.

Teatavasti Ameerika luure «vanem sugulane» Briti luureteenistus seda esialgu üsnagi ettevaatlikult oma Stockholmi baasi kaudu ka tegi. Kuigipalju tuli ettevõtmisega kursis hoida ka Rootsi sõjaväe­luuret, kes samuti Baltikumi suunal töötas. Olseni väitel kasutasidki viimased WRB reise ära, et endale Eestis toimuvast selgemat pilti luua. Suuremas plaanis on WRB ja luure segunemise kitsaskohana välja toodud Wallenbergi vangistamine sovettide poolt 1945. aastal, kuna teda võidi pidada luureagendiks.

Oma WRB tegevuse lõppraportis pidas Olsen oma tegevust kordaläinuks ja hindas eriti kõrgelt koostööd just eestlastega, kirjutades, et «see oli investeering, mis tasus korralikke dividende». Mõned uurijad on pidanud ameeriklaste seisukohta, et ära päästeti eelkõige demokraadid ja sakslaste poolt vaenatud, aga mitte NSV Liidu kui tollase USA liitlase vastased, omamoodi poliitiliseks naiivsuseks või isegi WRB põhieesmärgi vastaseks tegevuseks. Nagu teada, oli EVR ameeriklaste retkede ajaks asunud seisukohale, et Eestit tuleb kaitsta just sovettide vallutuse eest ning selleks tuleb teha taktikalist koostööd sakslastega.