Politico: USA kaalub kaugmaa tiibrakettide saatmist Ukrainasse

Need küsimused hõlmavad tundlike tehnoloogiate ülekandmise ülevaatamist ja selle tagamist, et Ukraina lennukid suudaksid kõnealuseid rakette ka kasutada.

«Kuigi kõnelused Valges Majas ja Pentagonis jätkuvad, siis enne, kui raketid tegelikult Ukrainasse jõuavad, on veel palju tööd teha. Sealhulgas tuleb tagada, et Kiievi olemasolevad nõukogudeaegsed sõjalennukid ja äsja tarnitud hävitajad F-16 saaksid kaugmaarakettide tulistamisega hakkama,» rääkis ametnik.

Veel kaks Politico allikat kinnitasid, et Pentagon teeb nende tehniliste küsimuste kallal juba Ukrainaga koostööd.

USA on kõnealuseid rakette lahingutes säästlikult kasutanud ja neid on jagatud vaid käputäie lähedaste liitlastega.

Tšernov meenutas, et vabariiklasest senaator Lindsey Graham, kes koos demokraat Richard Blumenthaliga külastas äsja Ukrainat, toetas piirangute tühistamist sõjaliste objektide ründamisele Venemaal.

«Nüüd on enamus vabariiklasi võtnud just sellise seisukoha. Administratsioon ise on kõhklevam. Seesama kaugmaarelvade pakkumine sõltub nende otsustest,» selgitas seadusandja.