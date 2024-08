Keskkonnaagentuur hoiatab Tamula järve kõrge veetaseme eest

Hoiatuse kohaselt on Tamula järve Roosisaare hüdromeetriajaama veetase jõudnud kriitilise piirini ehk 220 sentimeetrini üle graafiku nulli ning lähiajal see ei lange. Keskkonnaagentuuri hinnangul lähiajal veetaseme langust ette pole näha. Võru linnajuhid edastasid, et kui vesi peaks jõudma hooneteni, siis linnavalitsusel on võimalus. Sulgeda truubid ja hakata vett ära pumpama Võlsi piirkonnas ja Päästeliiduga koostöös ehitada veetammid Kaare tänavale.