Tervisekassa laos on 780 doosi ahvirõugete vaktsiini. Mahakandmisi pole olnud vajadust teha, sest antud vaktsiinipartii kõlblikkusaeg on veel kehtiv. Haiglate laoseisud ei ole tervisekassale nähtavad. Praegune vaktsiinivaru aegub 2025. aasta mai seisuga.

Euroopa haiguste ennetamise ja tõrje keskus (ECDC) on oma täna avaldatud riskihinnangus öelnud, et suure tõenäosusega jõuab ka Euroopa Liidu ja Euroopa majanduspiirkonda rohkem ahvirõugete juhtumeid, mida põhjustab Aafrikas leviv ja senisest ohtlikum viiruse klaad 1. Siiski on selle püsiva leviku tõenäosus Euroopas väga väike, eeldusel, et sisse toodud juhtumid diagnoositakse kiiresti ja rakendatakse kontrollimeetmeid ehk nakatunud isoleeritakse ja selgitatakse välja nende lähikontaktsed.