Terviseameti peadirektor: kiirabi oleks pidanud appi võtma lisabrigaade, mitte jätma inimesi ootele

Me näeme ka teisipäeva statistikas, et mõningal määral see jaotumine toimus. Kaks kiirabi läks häirekeskuse kutse täpsustamisel Ida-Tallinnasse ja PERHist suunati mõned Lääne-Tallinna keskhaiglasse. Küsimus on selles, et natuke rohkem peab olema otsustusjõudu kiirabibrigaadil ja ka haigla ise peaks ütleme, et me oleme hädas, tulge appi. Üle tuleb vaadata ka see, kuidas Tallinnas on teeninduspiirkonnad jaotatud. Tallinna elanikkonna tihedus on väga hüppeliselt kasvanud ning ilmselgelt ei pea senine kokkulepe enam paika.