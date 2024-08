Nädalavahetusel selgub Balti piirkonna kauneim koer

Balti võitja tiitel on hinnatud ka väljaspool Balti riike – osalejaid on kokku 11 maalt, Eesti, Läti ja Leedu kõrval näiteks Soomest, Rootsist, Norrast, Poolast, Saksamaalt, Gruusiast ning isegi Hispaaniast. Ka koeri hindavad kohtunikud on rahvusvahelise haardega, pärit lähemalt ja kaugemalt Euroopast ning Brasiiliast.