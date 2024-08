Mihkelson: Venemaa on võidetav ka nende enda territooriumil sõda pidades

«Müüdimurdjana on Ukraina kummutanud nüüd vaat et viimase lääneriikide kunstlikult loodud punase joone – Venemaa on võidetav ka nende enda territooriumil sõda pidades, ilma et see tooks kaasa tuumaeskalatsiooni,» kirjutab Mihkelson sotsiaalmeedias. «Samas võitlevad ukrainlased endiselt piltlikult öeldes üks käsi selja taha seotuna, kuna nad pole vabastatud relvakasutuspiirangutest. Aga küll langeb ka see joon ühel päeval. Kahju, et Lääne liidrite otsustamatusel on lihtsalt nii kõrge hind.»