Tööinspektsioon kahtlustab annetusi koguvate noorte ärakasutamist

Tööinspektsioonile laekunud vihje põhjal kontrollisid tööinspektorid Tallinna tänavatel töötavate alaealiste töötingumusi ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete täitmist. Nimelt koguvad Tallinnas möödakäijatelt rahakastidesse annetusi Ukrainast pärit 14–17-aastased lapsed. Annetuste eesmärk on väidetavalt kiirabiautode ostmine Ukrainale ja Ukrainast Eestisse saabuvate perede toetamine. Tööinspektsioon kahtlustab aga, et raha kogutakse valedel eesmärkidel ja ettevõte SA Help Palm värbab teadlikult haavatavamat sihtgruppi. Alaealistel töötajatel on tihti oluliselt kaitsetum positsioon ning nad võivad sattuda kergesti pettuse ohvriks.