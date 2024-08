Karmo Tüür: keegi üritab jätta muljet Ukraina ebausaldusväärsusest

«WSJ-i publikatsioon paar päeva tagasi sel teemal kõlab küll uljalt ja uhkelt, rääkides detailides asjadest, millest ei tohiks keegi mitte kuidagi teada, sest tegu olla ju ikkagi riiklikul tasandil planeeritud erioperatsiooniga,» kirjutab Tüür sotsiaalmeedias ja lisab, et viidatud videos laseb endine luuraja kogu selle versiooni sõelapõhjaks.

Tüüri hinnangul näitab kogu loo küündimatust ainuüksi väide, et professionaalsetest sukeldujatest koosnenud toruõhkimise meeskond kasutas oma operatsiooniks jahtlaeva, mis pidi jätma pummeldava lõbusõidu mulje. Lähimas sadamas olla nad muuhulgas silma torganud ja meelde jäänud sellega, et alusel lehvis Ukraina lipp.

Tüüri sõnul oleks lihtsalt mõeldamatu, et oma ala professionaalid lähevad ülima keerukuseastmega erioperatsioonile ning teevad seda silmatorkavalt oma lippu lehvitades. Kogu narratiiv lõhnab Tüüri hinnangul selle järele, et keegi tellis vale lipu all sooritatud operatsiooni.