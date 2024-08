Zelenskõi: Ukraina ülesanne on hävitada võimalikult palju Vene sõjapotentsiaalist

«Täna on meil muu hulgas Toretski lähedal Vene varustuse hävitamisel häid tulemusi ehk just selliseid, mida vajame. Ja see on rohkem kui lihtsalt Ukraina kaitse, see on praegu meie kaitsetegevuse põhiülesanne üldiselt ehk hävitada võimalikult palju Venemaa varustust, potentsiaali ja sõjapotentsiaali. Maksimaalset ära kasutada vasturünnakut, mis hõlmab eelkõige puhvertsooni loomist agressori territooriumil - meie operatsiooni käigus Kurski piirkonnas,» rääkis Zelenskõi.

Riigipea sõnul aitab kõik, mis põhjustab kaotusi Vene armeele, Vene riigile ning nende kaitsele ja majandusele, Ukrainal ära hoida sõja laienemist ja tuua sellele agressioonile õiglase lõpu ning õiglase rahu.

Zelenskõi avaldas tänu igale inimesele, kes võitleb Ukraina nimel, aitab kodumaa kaitsmisel ja töötab Ukraina hüvanguks.

Venemaa üritab endiselt moodustada vastust Ukraina operatsioonile Kurski oblastis ning seni on see olnud aeglane ja hajus, ütles NATO Euroopa liitlasväe juhataja kindral Christopher Cavoli eelmisel nädalal välissuhete nõukogu (CFR) üritusel, vahendas Ameerika Hääl.

«Venemaa koostab endiselt vastust Ukraina sissetungile. Seni on see olnud üsna aeglane ja hajus vastus. Osalt on see tingitud sellest, et Venemaa ei tee kindlaks, kellel on volitused. Kaitseministeerium vastutab sõjaliste tegevuste eest Ukrainas, aga mitte Venemaal, eks see tähendab, see peaks olema siseministeerium,» ütleb kindral.

Venemaa selline reaktsioon tuleneb Cavoli sõnul mitmest tegurist. Esiteks, puudub arusaam sellest, kes peaks vastutama Venemaal toimuvate lahingute eest, ja teiseks, puudub vaba vägi, keda Venemaa saaks Kurski operatsiooni vastu saata.

«Venemaal ei ole vabu üksuseid, mida ta saaks sinna viia. Ukrainas asuva Venemaa maaväe kaasatuse tase ja osakaal on väga märkimisväärne,» rõhutas väejuht.

Samuti märkis Cavoli, et vaatamata Ukraina relvajõudude ees tekkinud muredele, hämmastasid teda Ukraina sõjalises, tehnilises ja taktikalises plaanis näidatud uuendused.

«Arvan, et me näeme üht-teist (sellest) pealetungi ajal Kurski oblastis. Seetõttu väljakutseid kahtlemata on, kuid Ukraina suudab need kindlasti ületada,» märkis kindral, rõhutades liitlaste kiiret ja kindlat vastust Ukraina kaitse toetamisel.