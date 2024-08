Tänasest saab taas Ädala keskuses verd anda

«Ädala verekeskuses on nüüd igati kaasaegsed tingimused – uuendatud on kütte- ja ventilatsioonisüsteemid, ruumid on õdusad ning tänapäevase interjööriga, maja ees on tasuta parkimine, sh võimalused jalgratta parkimiseks, kerge ligipääsetavus ja hea transpordiühendus linnaga,» ütles Lellep.

Verekeskuse rekonstrueerimist rahastati REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) Euroopa Regionaalarengu Fondi struktuuritoetuste vahenditest. Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamise (REACT-EU ERF) meetme eesmärk on suurendada tervishoiusüsteemi suutlikkust reageerida kriisidele ning tagada tervishoiusektori toimepidevus Eestis.