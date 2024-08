Ülemöödunud reedel sai pealinnas elav Hendrik postkasti teate, et tal on 2021. aastast maksmata jäänud üks parkimistrahv. Kirja saatis õigusbüroo EFTA Legal, kelle klient on EuroPark.

Just EuroPargi parklas olevat Hendrik aastaid tagasi saanud 30 eurot trahvi, kuid leppetrahvi arvel kajastus, et sellele lisati täna otsa veel 10 eurot selgitamaks, kes on auto omanik, ning 5 eurot «korduva meeldetuletuskirja» eest. Auto omanikule väideti kirjas, et ta on võlgu 45 eurot.