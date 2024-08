Levira hakkab edastama uut UHD-kvaliteedis telekanalit

«Levira jätkab Eesti maapealse digitaaltelevisiooni võrgus (DVB-T2) UHD-kvaliteedis edastatava telepildi testimist. Pakkumaks televaatajatele jätkuvat uudsust, asendame me 4K-kanali Museum TV 4K 15. augustist 4K-kanaliga MyZen TV,» ütles Levira tehnoloogia- ja IT-direktor Kristo Kaasan.

Kaasani sõnul kestab 4 K UHD-telepildi edastamise testperiood septembri lõpuni ja vaatajad on teretulnud andma kasutajakogemuse kohta tagasisidet Levira veebilehel . MyZen TV kava leiab siit: https://www.myzen.tv/tv-guide/

AS Levira edastab meediat Eestis ja maailmas. Levira toodab telesisu, aitab meediateenuste osutajatel telekanaleid kokku panna ning hoolitseb selle eest, et programmid oleksid eetris 24 tundi ööpäevas 365 päeva aastas. Levira on Eesti põhiline TV- ja raadiolevivõrkude operaator ja omab Eesti üht suuremat andmekeskust.

Levira klientideks on rahvusvahelised ja kohalikud IT-ettevõtted ja meediateenuse osutajad. Levira aktsionärid on Eesti Vabariik ja Prantsuse telekommunikatsiooniettevõte TDF osalustega vastavalt 51 protsenti ja 49 protsenti.