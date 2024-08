Hommikul kell 10 heisatakse keskuse ees pidulikult lipp ja inimesi tervitavad linnosavanem Marja- Liisa Veiser ja Mustamäe kiriku koguduse diakon Ülle Reimann. Kokkutulnutele pakub külakosti lauludega Voldemar Kuslap. Omapoolse tervituse edastavad Mustamäe Huvikooli noored rahvatantsijad. Veiseri sõnul on tegemist linnaosas esimese nii suurejooneliselt toimuva taasiseseisvuspäeva tähistamisega. «Varem pole Mustamäel meile olulisel tähtpäeval lipuheiskamise tseremooniat siiani aset leidnud. Nüüd saab see lõpuks teoks. Meie eesmärk on rõhutada selle päeva olulist Eesti ajaloos,» lausus Veiser. Õhtul esineb Männi pargis rahvale Tanel Padar.