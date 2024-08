Prokuratuur algatas Harku vallaettevõttes toimuva uurimiseks kriminaalasja

Kokkuvõtlikult võib öelda, et uuritakse seda, kas vallaettevõtte juhi ametist vabastamise aluseks olnud audit oli tellitud seaduslikult või mitte. Vastupidi sotsiaalmeedias levinud väidetele ükski inimene kahtluse all ei ole.

Prokurör Kristel Pihlaka sõnul alustati menetlust, et kontrollida kuriteoteates esitatud teavet ja segaseks jäänud hinnangulisi väiteid. «Antud kriminaalmenetluse raames pole ühelegi inimesele, asutusele ega ettevõttele esitatud kahtlustust, mistõttu väide, et kriminaalmenetlust teostatakse kindla isiku suhtes on hetkel väär. Lisaks ei saa hetkel tõsikindlalt väita, et keegi üldse on toimingupiiranguid rikkunud,» ütles Pihlakas Postimehele.