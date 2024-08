Kakumäe tipp on varisemisohtlik, bussiliiklus suunatakse sealt eemale

Tasapisi murenev kallas on juba ammune probleem, mida nüüd on teadvustatud ka linnavalitsuses. «Me oleme sellega kursis ja tegeleme sellega. Esimese asjana olen palunud transpordiametil suunata bussiliiklus ümber, nii et bussid enam ohtlikku kohta ei läbiks,» ütles kommunaalvaldkonda juhtiv abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE).