VIDEO Toomas Hendrik Ilves: võiksime vähemalt üks päev aastas öelda, et täna me ei vingu

Kui me ei võta arvesse kõike seda vingumist, mida me alatasa kuuleme, ega vaata, kus me asume julgeoleku, hariduse, korruptsiooni osas, siis me võiksime vähemalt üks päev aastas öelda, et täna me ei vingu. Me ei peaks loetlema kõiki neid hädasid, mida me võime lugeda igas väljaandes Postimehest ERR-ini.