VIDEO Tiit Vähi: toona oli poliitikutel sära silmades, nüüd on seda vähem

«Kuidas meil ja majandusel läheb? Inimeste unistused on suuremad kui tegelikkus,» märkis Vähi Postimehele. Tema sõnul on tegelikult igapäevased mured. «Tegelikult on meil hästi. Miks? Me oleme vabad, päike paistab ja suur Putin ei tule meile kallale, sest me õigel ajal astusime Euroopa Liitu ja NATOsse,» rääkis Vähi.