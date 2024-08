VIDEO President Karis: tõin välja mured, millele otsustajad võiksid mõelda

Te alustasite täna oma kõnet tähelepanu juhtimisega sellele, et meil sünnib vähe lapsi ja rõhutasite lapsesõbraliku Eesti tähtsust. Kas see oli otsene näpuviibutamine valitsuse poole, et jätke need lastetoetused rahule?

Ma usun küll, et valitsus ei hakka lapsi juurde tekitama, aga küll saab valitsus luua selleks tingimused. Aga tänane kõne ei tahtnud kellegi peale näpuga näidata, vaid pigem mõelda, et mida me peaksime kõik tegema, et Eesti jälle saaks mingisuguse hüppe siia taha, et kõik läheks ikka paremuse poole ja oleks Põhjanael meil silme ees.

Te tõite väga paljud kriitilised asjad kõnes välja. Kas kõik halvad asjad said sinna sisse pandud või jäi mõni asi veel kripeldama?

Need ei olnud halvad asjad, need olid mured, mida me kõik ju korjame üles natuke Eestimaal ringi käies. Ma püüdsin neid natuke siin esitada, et neid, kelle käes on võim otsustada, seda ka teeksid ja natuke ka rahvaga arutaksid.