VIDEO Luule Komissarov: mul on Eesti taasiseisvumisega seoses kahetised tunded

Kas teie mäletate, kuidas tuli 20. august 33 aastat tagasi?

Mina olin kodus koos lastega ja olin haige. Nii ta tuli.

Millisest Eestist teie siis unistasite, kui öeldi, et oleme nüüd jälle vabad? Kas see oli midagi sellist, mis meil täna on?

Minul on kahetised tunded täna ja tol hetkel olid võib-olla rohkem kui nüüd, kuna minu isa jäi Venemaale ja selles mõttes mul on alati ühest küljest nii raske, et tema seda iseseisvust ei näinud. Ja teisest küljest on jälle rõõm, et mina selle ära nägin. Ja et mu ema nägi selle ära.

Täna oleme hästi kriitilised oma elu suhtes. Kas me oleme seda põhjusega? Kas meil on põhjust rääkida, et Eestis on kõik halvasti?

Minu meelest ei tohi viriseda. Tuleb mõelda, kuidas paremini saab. Mina ei ole see tark inimene, kes seda öelda oskaks. Aga viriseda ei tohi. Kuidas see lause oligi? Enesekindlust ja usku endasse!