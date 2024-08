Taasiseseisvumispäeva vastuvõtul on roosiaia nurk täidetud grillidega. Kas eestlaste suve iseloomustab siis grillimine või kust see idee alguse sai?

Eestlased on väga suur grillirahvas, nad grillivad aastaringselt ja väga palju. Igas Eesti korralikus kodus on ikka üks kuni kolm korralikku grilliaparaati ja meie oleme täna kaasa võtnud kuskil 40–50 erinevat grilli. Nende grillide keskel siin küpsetasime me väga pikalt ja madalal kuumusel lihaveise ribi ja lisaks sealiha, millest tegime rebitud sealiha.