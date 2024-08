Noormehed olid nende sõbra sõnul purjus, kui otsustasid peol autorooli istuda, ning olenemata kohal olnud seltskonna püüdlustest neid takistada ja neilt autovõtmeid võtta, sõitsid nad siiski Tallinna poole. Viimast korda kuuldi poistest sotsiaalmeediaplatvormil Snapchat jagatud videote vahendusel. «Järgmine hetk sain teada, et mu sõbrad on läinud teise ilma,» ütles sõber, lisades, et õnnetusest kuulis ta hommikul uudistest.

«Karl oli mulle venna eest, hoolis ja aitas mind igas olukorras,» kirjeldas ta juhti ning meenutas päeva, mil koos väljas käies raskeid emotsioone läbi elades just Karl talle toeks oli. «Ta ütles mulle, et kallis õde (tegelikult on nad head sõbrad – K. K.), kõik saab korda ja ma seisan su eest,» rääkis ta vestlusest. Sõbra tuju tõstis Karl naljakate lugudega oma elust. «Ja siis me koos naersime seal…» Ta lisas, et mõlemad noormehed olid hoolivad ja sõbralikud inimesed ning väga head sõbrad, kes tegid kõike koos.