EKRE pakub Smuuli tee uueks nimeks Sinine

«Kuna piirkonnas on teisigi värvidega seotud tänavate nimesid ja Tallinnas puudub Sinine tänav, siis on see igati sobilik valik sellesse piirkonda,» selgitas Kallas oma ettepanekut.

«Kuigi Juhan Smuul on kirjutanud meremeeste, kalurite ja rannarahva elust, on tema loomingus piisavalt palju kommunismi ja stalinismi ülistavaid teoseid. Muu hulgas on ta kiitnud heaks ja ise olnud informaator ja pealekaebaja märtsiküüditamisel, ta on kiitnud heaks ja õigustanud Eesti linnade, sealhulgas Tallinna pommitamist Nõukogude armee poolt. Tallinna linnaruumis ei tohiks tänavanimedega väärtustada selliseid inimesi,» põhjendas Kallas.