Kohus rõhutas, et mõistab, miks sellise kaasusega on kriminaalkohtu ette tuldud – tegemist on avalike vahendite kasutamisega ja maksumaksja rahaga ning kui raha on kuritegelikult väärkasutatud, tuleb sellele reageerida.

Usalduse kuritarvitamise süüdistuses seoses Jõhvi vallavalitsuse ametnikele teenistusest vabastamisel kuue kuu palga suuruse hüvitiste määramisega mõistis kohus Repinski õigeks. Kohus leidis, et iga kulu tekitamine ei ole kannatanu varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumine ega kahju. Süüdi mõistmiseks peaks olema tegemist olukorraga, kus süüdistatav peab võimalikuks, et tema tegevusest saab kannatanu üksnes suurt varalist kahju ja mitte midagi muud.

Vähe tähtis ei olnud kohtu hinnangul ka see, et teenistusest vabastatutud ametnikele makstud kuue kuu palga hüvitise suurus oli Jõhvi vallavalitsuse finantsjuhi ja õigusnõunikuga läbi arutatud.

Otsus üürikulude ja kütusekaardi kasutamise kohta

Repinski mõisteti õigeks ka kelmuse süüdistuses seoses riigikogu kantselei hüvitatud üürikuludega. Kohus möönis, et sularahas üüri tasumise ja üürikorteri kasutamise asjaolud võisid esmapilgul tekitada põhjendatud kahtluse, kas tegelikult on üüri kunagi tasutud, ent kahtlused ei olnud süüdimõistvaks otsuseks kohtu hinnangul piisavad. Kohus ei tuvastanud, et Repinski oleks riigikogu kantseleile esitanud valeandmeid korteri üürimise, seal elamise ja üüri tasumise kohta ning leidis, et riigikogu liikmete üürikulude hüvitamise täpsemate tingimuste kehtestamine on seadusandja, mitte kriminaalkohtu pädevuses.