Lauri Läänemets: sammud on õiges suunas, kuid patriarh Kirilli mõjust pole veel vabanetud

«Ma loodan, et tegu pole kosmeetiliste administratiivsete muudatustega, vaid tegelike sammudega selles suunas, et lõpetada sisuline alluvussuhe Moskva patriarhaadiga,» rääkis Läänemets.

Läänemetsale teevad muret just selle sisulise alluvussuhte lõpetamisega seotud asjad. «Esiteks võis eilne MPEÕK üldkogu põhikirjalised muudatused ju heaks kiita, aga praeguse korralduse järgi ei saa ka täiskogu otsus hakata kehtima enne, kui Moskva patriarh Kirill ise on selle heaks kiitnud,» rääkis Läänemets ja küsis: «Kuidas saaks kas või seda arvesse võttes väita, et patriarh Kirill ei oma siinse kiriku üle mõjuvõimu?»